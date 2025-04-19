Похоже на то, что Путин тоже хочет временно заморозить войну, и вчерашние слова Трампа его напугали.

Неожиданное решение Кремля объявить "пасхальное перемирие", вероятно, связано со вчерашними угрозами Белого дома выйти из переговорного процесса. Вероятно, это означает, что Владимир Путин таки хочет временной заморозки войны. Об этом на страницах The Telegraph пишет отставной полковник британской армии, военный аналитик Ричард Кэмп.

Он отметил, что вчера президент США Дональд Трамп и его государственный секретарь Марко Рубио прямо пригрозили выйти из мирных переговоров, если в ближайшее время не будет хоть какого-то результата. И вот сегодня Путин неожиданно объявляет в одностороннем порядке о "пасхальном перемирии". Это его первая подобная инициатива за все время войны. До сих пор Путин наоборот отклонял все предложения о любом временном перемирии.

"Путин до сих пор жестко играл с Трампом, но, возможно, теперь признает, что время уходит. (...) Хотя Россия имеет преимущество, Путин хочет, чтобы эта война закончилась, по крайней мере на данный момент", - пишет Кэмп.

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По мнению британского аналитика, Путин таки понимает, что Россия нуждается в паузе в войне, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике. И похоже на то, что на самом деле Путин боится реакции Трампа в случае, если Россия перегнет палку, постоянно саботируя мирные инициативы президента США.

Кэмп считает, что внезапно объявленным перемирием Кремль пытается успокоить Трампа и дать ему возможность объявить о какой-то победе на переговорах.

"Упор Кремля на готовности к украинским "провокациям" указывает на его намерение схватиться или сфабриковать любые подобные инциденты, чтобы объявить, что Зеленский несерьезно относится к миру, и отбить мяч обратно на площадку Киева, таким образом побуждая к дальнейшим требованиям от Украины со стороны Белого дома", - считает аналитик.

Путин объявил о временном перемирии

Как писал УНИАН, ранее сегодня Кремль в одностороннем порядке объявил о том, что российская армия начинает "пасхальное перемирие", которое продлится 30 часов - с 18 часов вечера субботы до полуночи с воскресенья на понедельник.

"При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - добавил Путин.

Реагируя на заявление Путина, президент Владимир Зеленский отметил, что просто в тот же момент российские дроны-камикадзе атаковали Украину.

По сообщениям с фронта, если россияне и прекратили огонь в указанное время, то точно не везде.

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