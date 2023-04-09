Украинский посол в Британии отметился решительной риторикой в интервью местному таблоиду.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко послал важный сигнал лидеру РФ Владимиру Путину о том, что Украина готова сражаться за свои территории до последней капли крови, до последнего "русского" солдата, который пришел к нам с войной.

Решительной риторикой дипломат отметился в интервью для Daily Express. По его словам, это единственное возможное решение для Украины.

"Для нас есть одно решение - русские должны уйти с нашей земли. Поэтому мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас", - сказал посол.

Также Пристайко указал, что Украина в рамках мобилизации уже набрала не менее миллиона человек. В сравнении с войсками РФ, они будут лучше обучены и лучше подготовлены, чтобы дать отпор на поле боя.

"Они будут гораздо более гибкой боевой силой", - пообещал Пристайко.

Дипломат указал, по понятным причинам, Украина до конца войны не будет раскрывать свои реальные потери на поле боя: "Я думаю, это будет ужасная цифра", - спрогнозировал он.

Еврокомиссия "оговорилась" о потерях ВСУ

Напомним, что недавно украинцев взволновало неосторожное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что на фронте в Украине погибло не менее 100 тысяч солдат ВСУ. Об этом она заявила во время брифинга в ноябре 2022 года. Почти сразу же ее видео отредактировали, а в ЕК пояснили, что фон дер Ляйен случайно оговорилась.

Этот "вброс" цифр сразу же осудили украинские военные эксперты. Они говорят, что невозможно судить о правдивости такой статистики, но, однозначно, такие данные является стратегически важной информацией для армии РФ. Тогда бывший советник Офиса президента Алексей Арестович указал, что потери ВСУ - на уровне между 10 и 20 тысячами убитых.

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