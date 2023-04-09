ЦАХАЛ нанес удары с БПЛА по пусковым установкам в Сирии, из которых были запущены ракеты по территории Израиля. А потом нанес еще ряд дополнительных ударов авиацией.

В субботу вечером с территории Сирии по Израилю было выпущено 3 ракеты. Одна из них пересекла границу Израиля и упала на юге Голанских высот. Перехватывать эти ракеты не пришлось.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля. В ответ на ракетный обстрел артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по территории Сирии.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что с территории Сирии в сторону Израиля были выпущены 3 ракеты, две из которых пересекли границу Израиля. Одна из ракет была перехвачена противовоздушной обороной.

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Отвечая на эти атаки, ЦАХАЛ нанес удары беспилотниками по пусковым установкам в Сирии, из которых были запущены ракеты по территории Израиля.

Позже, после этих ударов БПЛА по пусковым установкам, в Армии обороны Израиля сообщили, что они нанесли авиаудары по дополнительным целям на территории Сирии.

"Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удары по дополнительным целям на территории Сирии, включая военный комплекс четвертой дивизии Вооруженных сил Сирии, военные радиолокационные системы и артиллерийские посты, используемые вооруженными силами Сирии", - говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля считает государство Сирия ответственным за все действия, происходящие на его территории, и не допустит каких-либо попыток нарушить суверенитет Израиля", - отметили в ЦАХАЛе.

В свою очередь, государственное сирийское агентство SANA сообщило, что Израиль "нанес воздушный удар несколькими ракетами с направления оккупированных сирийских Голанских высот, нацелившись на некоторые точки в южном регионе".

Отмечается, что сирийская ПВО "перехватила ракеты агрессора и сбила часть из них... Агрессия привела к определенным материальным потерям".

Удары по территории Сирии

Как сообщал УНИАН, 30 марта стало известно о ракетном ударе Израиля по военным объектам в Сирии, связанным с Ираном, который поддерживает Россию в войне против Украины. ЦАХАЛ атаковал военные позиции у горы Касиун (северная окраина столицы Сирии - Дамаска).

Ранее, 19 февраля, Израиль нанес ракетные удары по столице Сирии Дамаску и ее пригородом. Одна из ракет попала в здание, служившее штабом Сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Примечательно, что этим израильским ударам предшествовали инциденты с иранскими дронами возле военных баз США в Сирии.

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