Жителей пострадавшего района попросили не открывать окна и двери и отключить системы вентиляции.

В Гамбурге на севере Германии в воскресенье вспыхнул крупный пожар. Из-за него весь город окутан ядовитым дымом.

Как пишет Bild, возгорание началось около 4:30 часов (5:30 по киевскому времени) на стоянке грузовиков, были слышны взрывы. Пожарная служба классифицировала этот инцидент как "крайне опасный". Однако про пострадавших в настоящее время не сообщается.

Впоследствии в службе сообщили, что протекли и взорвались несколько IBC-контейнеров с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате пожара в небо поднялись огромные черные тучи, которые ветер отогнал в сторону центра города.

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В связи с задымлением и попаданием в воздух химических компонентов пожарные попросили жителей пострадавшего района не открывать окна и двери, отключить системы вентиляции.

Из-за пожара железнодорожные пути были закрыты, поезда, курсирующие между двумя крупнейшими городами страны – Гамбургом и Берлином – были задержаны или отменены.

Спасатели ожидают, что ликвидация пожара займет около суток. Только после этого правоохранители смогут приступить к расследованию причин возгорания.

Пожары в Украине - последние новости

Накануне стало известно, что на буровых установках "Черноморнефтегаза", так называемых "вышках Бойко", в Черном море продолжается пожар, приводящий к загрязнению окружающей среды. Возгорание началось еще в июне 2022 года.

В оккупированном Крыму накануне также вспыхнул масштабный пожар. Оккупанты заявили, что пылает "птицеферма", но появлялись сообщения о взрывах.

В прошлом месяце в оккупированной Каховке Херсонской области загорелся масштабный пожар в районе городского элеватора, захватчики умалчивали причину инцидента.

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