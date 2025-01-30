До сих пор среди немецких консерваторов царил консенсус, что сотрудничать с АдГ нельзя, сколько бы голосов в парламенте она ни имела.

В немецком парламенте впервые состоялось совместное голосование консервативных партий и правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Это вызвало возмущение в немецком политическом истеблишменте.

Как пишет Spiegel, в среду Бундестаг с минимально необходимым количеством голосов одобрил план из пяти пунктов по более жесткой миграционной политике, представленный кандидатом в канцлеры от ХДС Фридрихом Мерцем. И хотя это лишь план действий - а сам закон, содержащий конкретные нормы для сдерживания миграции, парламент рассмотрит в пятницу - немцев смутило синхронное голосование центристов и праворадикалов.

В частности Фридрих Мерц подвергся критике от своих однопартийцев за такое сотрудничество с АдГ. Например, Тобиас Ганс, бывший премьер-министр земли Саар, публично назвал совместное голосование "позорным". По его мнению, в данном случае можно было обойтись без голосов АдГ. Свое недовольство выразили и другие немецкие политики.

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Впрочем, наибольший резонанс вызвало заявление бывшего канцлера Ангелы Меркель, которая совсем нечасто публично комментирует текущие события. Меркель, которая долгое время была лидером ХДС и является старшим соратником для Мерца, тоже публично упрекнула кандидата в канцлеры. Она назвала "неправильным" отказ Мерца от его недавних обещаний не иметь связей с АдГ и призвала "все демократические партии" работать вместе, или предотвращать проявления экстремизма, как вот недавняя трагедия в Магдебурге, где радикал въехал машиной в толпу людей.

Выборы в Германии: последние новости

Как писал УНИАН, 23 февраля в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. Одним из лидеров электоральных рейтингов является блок консервативных партий ХДС и ХСС. Среди пунктов их предвыборной программы содержится обещание "трудоустройства украинцев и украинок".

Также мы рассказывали, что партия "Альтернатива для Германии" приняла решение не включать в предвыборную программу пункт об осуждении Российской Федерации за агрессивную войну против Украины. Вместо этого партия видит Украину в будущем "нейтральным государством вне НАТО и ЕС".

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