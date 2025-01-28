Большинство немецких партий выступают за сокращение помощи беженцам. Это касается и украинцев.

23 февраля 2025 года в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. Украинских граждан интересует один вопрос — чего ожидать беженцам в зависимости от результата голосования. В частности, одним из обещаний в избирательной программе блока консервативных партий ХДС и ХСС — Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза — указано "трудоустройство украинцев и украинок", пишет DW.

Это лишь один из пунктов "жесткой миграционной политики" этих партий, который является частью раздела об остановке "нелегальной миграции".

"Мы упростим процедуры по признанию профессиональной квалификации и будем способствовать изучению немецкого языка в рабочем коллективе", - говорится в предвыборной программе этого блока. Кроме того, СМИ пишет, что украинцам могут резко сократить социальные выплаты ("деньги для граждан" — 563 евро ежемесячно), но только для тех беженцев, которые только готовятся к поездке в Германию.

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Более радикальные решения предлагает правоэкстремистская партия "Альтернатива для Германии", которая идет следом за ХДС/ХСС в рейтинге. Члены этой партии предлагают отменить "деньги для граждан" и оставить только 460 евро, которые получают другие беженцы, пока ждут рассмотрения ходатайств об убежище (что может длиться в течение нескольких лет). При этом они планируют оставить разрешение на работу для украинцев, хотя другие ведущие партии исключают коалицию с "АдГ".

Социальные выплаты считают высокими и представители Свободной демократической партии. "Мы, свободные демократы, хотим ввести новый социально-правовой статус для беженцев, которым предоставлено убежище в Германии - к ним относятся и украинские беженцы, - вместо получения "денег для граждан", - говорится в программе СДП.

Социальные выплаты беженцам хочет сократить и Союз Сары Вагенкнехт (ССВ). "Обещанное ускоренное трудоустройство украинцев и других групп беженцев наконец должно быть реализовано", - отмечается в программе этой партии.

Остальные партии, которые имеют шанс попасть в Бундестаг, включая Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых, не видят необходимости что-либо менять в текущей политике по отношению к беженцам.

Другие новости о беженцах из Украины

Ранее УНИАН сообщал, сколько мужчин готовы покинуть Украину после того, как откроются границы. Социологи пишут, что 70% украинцев точно не планируют выезжать в другую страну на постоянное место жительства.

Кроме того, министр национального единства Украины Алексей Чернышов назвал условие, при котором беженцы, которые вернутся из-за границы, смогут получить бронирование при устройстве на работу.

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