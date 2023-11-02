В помещениях парламента депутаты либо ссорятся, либо дерутся вместо того, чтобы принимать законы.

В Албании заседание парламента перевели в онлайн-формат из-за постоянных драк между депутатами. Об этом пишет издание Balkan Insight.

В понедельник депутаты не смогли принять предложение о создании шести парламентских следственных комиссий, и спикер парламента временно запретил шестерым оппозиционным депутатам участвовать в заседаниях. Из-за этих двух событий возникли столкновения между депутатами.

В среду возникла громкая ссора, когда председатель парламентской группы оппозиционной Демократической партии Газменд Барди попытался войти в комнату, где проходило заседание с участием спикера парламента. Барди не допустили на встречу, из-за чего поднялся скандал.

Видео дня

После этого парламент сообщил нардепам, что плановое заседание Комиссии по вопросам экономики состоится в онлайн-режиме. Его будут транслировать в Фейсбук. Оппозиция выразила протест против этого.

Другие новости об Албании

Как писал УНИАН, власти Албании занимают проукраинскую политику и выступают категорически против российской агрессии.

Так, в сентябре Владимир Зеленский принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, что повлекло бурную негативную реакцию российского представителя Василия Небензи. Чтобы успокоить российского дипломата председательствующий на заседании премьер-министр Албании Эди Рама предложил россиянам вывести войска из Украины, чтобы Зеленский их не раздражал своими выступлениями в ООН.

После авиакатастрофы, в которой погиб руководитель "группы Вагнера" Евгений Пригожин, Эди Рама высмеял это событие анекдотом, который он рассказал на международном саммите в Словении. В своей шутке он намекнул, что именно Путин отдал приказ ликвидировать олигарха.

Вас также могут заинтересовать новости: