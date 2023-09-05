Шутка вызвала смех у присутствующих.

Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал анекдот, в котором намекнул на причастность Путина к убийству главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

На Bled Strategic Forum в Словении он спросил участников форума, знают ли они, что Россия хочет объединить свои часовые пояса из-за большой разницы между двумя концами ее территорий. После этого он рассказал анекдот, вызвавший у присутствующих приступ смеха.

"Премьер-министр идет к Путину и говорит: "Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им пожелать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет на следующий день. Я позвонил Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них все еще старый год". А Путин ему отвечает: "Да, такое случилось и со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел", - сказал Рама.

Видео дня

Причастность Путина к гибели Пригожина

Как известно, Пригожина похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, церемония прощания проходила в закрытом формате, несмотря на то, что обладетелей звания "Герой России" должны хоронить с воинскими почестями.

В Белом доме, комментируя его гибель, сказали, что Кремль "имеет долгую историю убийств оппонентов".

Путин заявил, что главарь наемников был "талантливым человеком сложной судьбы". При этом в день, когда Пригожин погиб, российский президент выступал на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве.

Многие эксперты уверенны, что Путин убил Пригожина, чтобы отомстить ему за мятеж "вагнеровцев". Примечательно, что самолет с главарем "вагнеровцев" упал ровно через два месяца после восстания.

Вас также могут заинтересовать новости: