Василий Небензя аж покраснел от ярости из-за того, что украинский президент получил привилегию выступить первым.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пытался помешать выступлению украинского президента во время заседания Совбеза ООН.

Как свидетельствует трансляция из зала, россиянин устроил настоящую истерику. Он апеллировал к председательствующему на заседании премьер-министру Албании Эди Раме, но не слушал его аргументов и четыре раза перебивал слова албанца.

"Мы хотим спросить, на какой основе вы предлагаете дать президенту Украины слово перед выступлениями членов Совета безопасности, которые также представлены здесь на уровне глав государств и правительств", – возмущался представитель страны-агрессора.

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В частности Небензю раздражало то обстоятельство, что Зеленскому предоставили привилегию первым произнести свою речь - раньше остальных участников. При этом российский диполомат угрожал, что Албания рискует запятнать свою репутацию тем, что предоставит Зеленскому право выступить впереди других.

На это премьер Албании ответил, что выступление украинского президента в начале заседания - это не личная прихоть председательствующего, а согласованное решение всех участников Совбеза. При этом Эди Рама не удержался от того, чтобы поддеть разъяренного путиниста.

"Это не спецоперация, а продолжение хорошей традиции и практики. Давайте вы (Россия – УНИАН) прекратите войну, и господин Зеленский не будет выступать", - заявил албанский представитель.

Спор продолжался еще некоторое недолгое время, после чего выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, а уже после него - Зеленский.

Выступление Зеленского в Совбезе ООН

Как писал УНИАН, сегодня президент Зеленский принял участие в заседании Совета ООН, где произнес речь. Центральной темой выступления были украинские предложения по реформированию ООН, чтобы Россия и другие будущие агрессоры не имели возможности злоупотреблять своими правами в Совбезе ООН.

Также президент озвучил простой рецепт устойчивого мира в Украине. Для этого достаточно, чтобы российские войска покинули международно признанную территорию Украины.

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