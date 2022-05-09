По официальной версии Кремля, 9 мая во время торжеств "воздушная часть парада отменена из-за погодных условий".

Воздушную часть парада в РФ отменили не из-за погоды, а потому что российские самолеты в некоторых городах могли бы "встретить" на пути украинские ПЗРК.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там отметили, что Россия отменила воздушную часть парада 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах.

"По официальной версии Кремля, 9 мая во время торжеств "воздушная часть парада отменена из-за погодных условий". Интересно, что в 2020 году российские медиа писали, что РФ потратила более 540 млн рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн рублей", - сказано в сообщении.

При СНБО заявили, что по версии российских оппозиционеров, на самом деле полеты отменили, поскольку российские самолеты в некоторых городах могут "встретить" на пути украинские переносные зенитно-ракетные комплексы.

"Поэтому история о "плохой погоде" - лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 млн рублей на сакральную дату Путина - не проблема. Особенно, учитывая то, что, по разным оценкам, ежедневно в РФ на "спецоперацию" с Украиной тратит от $500 млн до $20 млрд", - сообщили там.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад спецборт Владимира Путина, также известный, как самолет "судного дня" с борта которого глава страны может управлять РФ в случае ядерной угрозы, был замечен над Москвой.

Ожидалось, что Ил-80 Maxdome пролетит во время парада на Красной площади 9 мая. Последний раз это происходило в 2010 году. Однако воздушную часть парада отменили.