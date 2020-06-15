Украинские политики при желании смогут посетить парад 24 июня в Москве - Кремль

Ранее Песков заявил, что Кремль не пригласил Зеленского на парад, потому что Украина "не сигнализировала о желании разделить радость от праздника Победы".

В Кремле заявляют, что украинские политики при желании смогут посетить парад 24 июня в Москве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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На вопрос УНИАН, можно ли ожидать в Москве 24 июня на параде украинских политиков, например главу полсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Песков ответил: "Я уверен, что если кто-то, собственно, захочет поприсутствовать на этом чрезвычайно важном с точки зрения и символизма, и текущего момента, и важного для всего мира мемориального мероприятия, то они это сделают. Все-таки 75 лет Победы - это дата, которая объединяет наши народы".

При этом он не уточнил, кто конкретно из украинских политиков получил приглашение Кремля на парад.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Песков заявил, что Кремль не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на парад в Москву 24 июня, потому что Украина "не сигнализировала о желании разделить радость от праздника Победы".

"Я вам сказал, что акцент делается на возобновлении приглашений главам государств СНГ. Есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом работать в этих структурах и ни разу сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", – сказал Песков.

24 июня оккупационные российские администрации намерены провести парады в Донецке и Луганске.

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