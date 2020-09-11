Понтифик отметил, что "преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания".

Папа Римский Франциск назвал секс и хорошую еду "божественным" удовольствием.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому писателю Карлу Петрини, собравшему яркие высказывания понтифика для книги TerraFutura, пишет New York Post.

"Удовлетворение происходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, оно просто божественное. Удовольствие от еды и наслаждение от секса приходят от Бога", - сказал Папа Римский.

По его словам, удовольствие от еды улучшает здоровье человека, а секс делает любовь ярче и гарантирует сохранение человеческого рода.

"Удовольствие от еды есть для того, чтобы сохранить здоровье, питаясь, как и сексуальное удовольствие для того, чтобы сделать любовь красивой и гарантировать сохранение человеческого рода", - отметил Франциск.

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Понтифик добавил, что "преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания".

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Автор: Александр Топчий