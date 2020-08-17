Протесты в Беларуси: Папа римский призвал положить конец насилию (видео)

С соответствующим обращением он выступил во время традиционной воскресной встречи с верующими на молитве Ангелус.

Папа римский Франциск выступил со специальным обращением, посвященным ситуации в Беларуси, призвав прекратить насилие.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ватикана.

С соответствующим обращением он выступил в воскресенье, 16 августа, во время традиционной воскресной встречи с верующими на молитве Ангелус.

"Я направляю свои мысли к дорогой Беларуси. С большим вниманием слежу за ситуацией в этой стране. Я призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и верховенства закона. Вверяю всех белорусов заботе Богородицы, королевы мира", - сказал понтифик.

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Денис Прядко