В Ватикане отметили, что "дар полной индульгенции" особым образом распространяется на пожилых, больных и умирающих людей.

Ватикан обнародовал Декрет Апостольской Пенитенциарии об отдельных индульгенциях, приуроченных к Году святого Иосифа, который был провозглашен Папой Франциском. Год Иосифа продлится с 8 декабря 2020 года по 8 декабря 2021 года. Каждый верующий в течение этого времени сможет получить полное отпущение грехов.

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Об этом сообщает «Радио Ватикан». Декрет церкви, в частности, определяет, что полный отпуск предоставляется при привычных условиях, которыми являются сакраментальная исповедь, Святое Причастие и молитва.

"Поскольку Святой Иосиф, "истинный муж Веры", поощряет нас открывать детские взаимоотношения с Небесным Отцом, обновлять верность в молитве и прислушиваться к Божьей воле, отвечая ей, полное отпущение предоставляется тем, кто по крайней мере в течение 30 минут будут размышлять о молитве “Отче наш”, или примет участие в по крайней мере однодневном духовном восстановлении, предполагающем размышления о святом Иосифе», - говорится в сообщении.

Отпущение можно получить за милосердные поступки и молитвы к святому Иосифу, или за участие в актах набожности в его честь.

Отмечается, что в контексте продолжающейся ситуации чрезвычайного положения в медицине, дар «полного отпущения особым образом распространяется на пожилых людей, на больных и умирающих, на всех тех, в силу законных причин не имеет возможности выходить из дома».

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Автор: Дмитрий Захаров