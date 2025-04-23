Он даже предлагал Украине поднять "белый флаг" и, таким образом, оказаться "сильнее".

Утром 25 февраля 2022 года, всего через сутки после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Папа Римский Франциск отправился в российское посольство на улице Виа делла Кончильяционе, недалеко от Ватикана, пишет Le Monde. Согласно опубликованному после визита коммюнике, он хотел "выразить свою обеспокоенность по поводу войны в Украине".

СМИ пишет, что этот неловкий шаг, "нарушающий дипломатические нормы", стал первым эпизодом в череде колебаний, ошибок в суждениях и двусмысленностей со стороны Хорхе Бергольо, скончавшегося 21 апреля 2025 года.

"Из всех международных дел, которыми аргентинский Папа Римский занимался в течение 12 лет своего понтификата, война в Украине оказалась одной из самых сложных", - говорится в материале

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До мая 2022 года Франциск неустанно призывал прекратить боевые действия, отказываясь при этом признать ответственность в этом кремлевского диктатора Владимира Путина и России. Выступая за разрешение конфликта посредством переговоров, он даже говорил, что хочет сначала встретиться с Путиным, прежде чем ехать в Киев.

Однако, столкнувшись с отказом Кремля откликнуться на его призывы к посредничеству, Папа в итоге публично пожалел о своей позиции, заявив, что, несмотря ни на что, продолжит "настаивать" на своем.

В одном из интервью в мае 2022 года он предположил, что "гнев" Кремля мог быть "спровоцирован" "рычанием НАТО в дверь России". Это заявление в свое время вызвало переполох среди западных держав, особенно в Восточной Европе. Когда журналисты спросили его, правильно ли поставлять западное оружие Украине, он ответил: "Я не знаю, как ответить, я слишком далеко". Однако, по его словам, "торговля оружием" — это всегда "скандал", тем более, что "мало кто" выступает против этого процесса.

По мнению исследователя из Института международных и стратегических отношений Франсуа Мабийя, Франциск "оказался пленником своих ярко выраженных антиамериканских убеждений и крайнего пацифизма". Для понтифика, который всегда призывал к тому, чтобы "оружие умолкло", война была недопустима даже если она считалась "справедливой".

В этом "он отличался от своих предшественников", заявляет специалист. К примеру бывший Папа Римский Иоанн Павел II во время кризиса с размещением ракет в Европе в 1982 году подтверждал доктрину "вооружённой самообороны". Польский понтифик тогда даже считал "морально приемлемым" ядерное сдерживание "как этап на пути к разоружению".

В отличие от него, Франциск осуждал даже "сам факт обладания" ядерным оружием и саму идею ядерного сдерживания. "Он хотел избежать оружия любой ценой и настаивал на постоянной возможности диалога даже с авторитарными державами", — подчеркивает Мабийя.

В сентябре 2022 года Папа Римский вновь подчеркнул своё видение урегулирования конфликтов: "Это сложно, но [...] мы должны дать возможность вести диалог всем, абсолютно всем! Потому что всегда есть шанс, что в ходе диалога можно изменить ситуацию. Я не исключаю диалог ни с одной державой, будь она в состоянии войны, будь она агрессором… Иногда приходится вести диалог, это неприятно, но это необходимо".

Эта "одержимость диалогом" иногда мешала ему трезво оценивать как ситуацию, так и личности, участвующие в конфликте, - комментировал в беседе со СМИ дипломат, работающий в Риме. "Он не до конца понял, на что и как реагирует Путин, и ошибся в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, думая, что тот поможет ему положить конец войне", — подытожил тот же источник.

Нужно иметь смелость вести переговоры

Помимо непрекращающихся призывов к миру в Украине, конец понтификата Франциска ознаменовался также неосторожными высказываниями, поставившими его в сложное положение перед обеими сторонами войны. В декабре 2022 года он заявил, что обычно самыми жестокими солдатами, возможно, являются те, кто хоть из России, но не имеет русских традиций — чеченцы, буряты и так далее.

Эта фраза вызвала гнев у россиян, которых Франциск до того пытался не задевать, чтобы сохранить открытым канал диалога в первые месяцы вторжения. Кроме того, журналисты пишут, что в 2024 году он так же "шокировал украинцев и западных союзников", восхваляя "белый флаг". Тогда в интервью аргентинский понтифик высоко оценил "мужество" к "переговорам", к которым, по его мнению, должны были прибегнуть воюющие стороны.

"Я считаю, что сильнейший — это тот, кто оценивает ситуацию, думает о народе и имеет мужество поднять белый флаг для начала переговоров. Когда видишь, что проигрываешь, что всё плохо, нужно иметь смелость вести переговоры. Стыдно, но сколько ещё смертей нам предстоит?", — заявил он.

Со временем яростное стремление Папы Римского к посредничеству ради мира столкнулось с большим количеством препятствий, из-за чего Ватикан решил сосредоточиться на гуманитарной составляющей переговоров.

К примеру, в 2023 году Франциск поручил кардиналу архиепископу Болоньи Маттео Дзуппи миссию посредничества с Россией с целью возвращения похищенных украинских детей, вывезенных оккупантами в Россию. Благодаря посредничеству Святого Престола, 388 детей были возвращены в Украину.

Другие новости о Папе Римском

Ранее УНИАН сообщал, что Ватикан объявил дату похорон Папы Римского Франциска. Согласно сообщению, Франциска похоронят в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени (в 11:00 по Киеву).

О намерении приехать в Ватикан уже заявили многие мировые лидеры: среди них - Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, президент Бразилии Лула да Сильва и президент Аргентины Хавьер Милеи.

Кроме того, мы рассказывали, что Папа Франциск оставил драматическое наследие миру. Этот жест был типичным для Франциска - эмоциональный, без чрезмерного использования теологической терминологии, направленный на защиту обездоленных.

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