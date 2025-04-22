Это было драматическое папство, которое одинаково разочаровывало консерваторов и прогрессистов. Франциск покидает разделенную церковь.

21 апреля - в Пасхальный понедельник - Папа Франциск отошел в вечность, оставив драматическое наследие, пишет Politico.

Всего за несколько недель до своей смерти Папа Франциск вновь продемонстрировал свою склонность к противоречивым поступкам, вызвав возмущение консервативных кругов. В феврале он остро раскритиковал новую администрацию США, обвинив президента Дональда Трампа в унижении достоинства из-за планов депортации миллионов мигрантов, а вице-президента Джей Ди Вэнса - в некорректном использовании богословского термина. В ответ Вашингтон отреагировал с возмущением, однако Ватикан не отступил.

Этот жест был типичным для Франциска - эмоциональный, без чрезмерного использования теологической терминологии, направленный на защиту обездоленных. Он продемонстрировал готовность к прямоте, даже если это вызвало разногласия, особенно во времена глобальной нестабильности.

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Папа Франциск оставил после себя противоречивое наследие. Его избрание в 2013 году было воспринято как попытка обновить Католическую Церковь после скандалов, связанных с предшественником - Бенедиктом XVI. Как первый латиноамериканец, иезуит и Папа, взявший имя Франциска Ассизского, он символизировал надежды на перемены. Однако реформирование Церкви осталось неполным - проблемы сексуального насилия и финансовых злоупотреблений в Ватикане так и не были окончательно решены.

"Епископ трущоб"

Родившийся в Буэнос-Айресе в 1936 году в семье итальянских мигрантов, Хорхе Марио Бергольо работал в охране, уборщиком и лаборантом, прежде чем присоединиться к иезуитам после тяжелой болезни. Несмотря на юношеские сомнения и увлечение мирской жизнью, он быстро поднялся по церковной иерархии, получив прозвище "епископ трущоб" за активную деятельность в бедных районах.

Во время аргентинской "грязной войны" 1970-х годов его обвиняли в молчании относительно похищения военными священников-диссидентов, хотя другие свидетельствовали о его попытках их спасти.

После получения сана кардинала в 2001 году, Франциск оставался верным скромному стилю - отказывался от роскоши, пользовался общественным транспортом. Его понтификат ознаменовал отход от академической отстраненности предшественников, вместо этого Церковь стала "полевым госпиталем", где главной ценностью является сострадание. Его знаменитая фраза: "Кто я такой, чтобы судить?" стала иконой нового подхода к социальным вопросам. Этой фразой он ответил на вопрос, может ли гей стать священником.

Франциск пытался реализовать прогрессивные идеи Второго Ватиканского собора, одновременно сохраняя равновесие с консерватизмом, который преобладал в Африке, Азии и Латинской Америке. Он открыл высокие церковные должности для женщин и мирян, но оставил запрет на священство для женщин.

Папа и мир - шаги, которые разочаровали

Его шаги вызвали разочарование среди либералов и возмущение консерваторов. В США оппозицию возглавил кардинал Раймонд Берк, резко критикуя Папу, в частности за его попытки либерализации Церкви. Франциск в ответ ограничил его влияние и, в конце концов, лишил привилегий в Ватикане.

Папа также вызывал критику за свою осторожность в отношении Китая, отношения с мусульманскими странами, а также позицию по конфликту в Украине и израильско-палестинскому вопросу. Его подход к руководству часто был непредсказуемым, а некоторые решения - противоречивыми, как в случаях с финансовыми скандалами и реакцией на обвинения в сексуальных злоупотреблениях со стороны близких соратников.

Несмотря на это, он пользовался высоким уровнем поддержки среди верующих. Он изменил географию церковной элиты, назначив подавляющее большинство кардиналов из развивающихся стран, хотя это не гарантирует сохранения его курса после избрания нового Папы.

"Тем не менее, большая часть драмы вокруг его папства была элитарной: после смерти он пользуется рейтингом одобрения среди 1,4 миллиардов верующих в мире, которому позавидовали бы большинство политиков", - подытожило издание.

Смерть Папы Римского - что известно

Папа Римский Франциск умер в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане Каса-Санта-Марта. В 9:45 утра кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Апостольской палаты, объявил о смерти Папы Франциска из дома Санта Марта.

Папу госпитализировали в поликлиническую больницу Агостино Джемелли в пятницу, 14 февраля 2025 года, после того, как несколько дней он страдал от приступа бронхита. Состояние Папы Франциска постепенно ухудшалось, и во вторник, 18 февраля, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.

После 38 дней пребывания в больнице покойный Папа вернулся в свою ватиканскую резиденцию Каса Санта Марта, чтобы продолжить выздоровление.

Смерть Папы Римского Франциска вызвала волну соболезнований от политиков со всего мира. Также на его смерть отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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