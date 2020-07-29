The Guardian: Второй волны коронавируса не существует, но почему о ней говорят?

Эксперты отмечают, что термин имеет сугубо медийный и политический характер и никак не описывает реальную ситуацию относительно пандемии COVID-19.

Пандемия COVID-19 сейчас разворачивается как "одна большая волна". И нет никаких доказательств, что она будет меняться в разные сезоны, так как это происходит с гриппом и другими коронавирусами. На этом акцентировали внимание в ВОЗ.

На фоне длительных дебатов о том, что можно считать началом второй волны: увеличение случаев заражения или сезонное обострение болезни, - пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что эти дискуссии не помогают пониманию того, как болезнь распространяется.

"Люди до сих пор думают сезонами. Что нам всем нужно понять, так это то, что новый вирус ведет себя иначе", - цитирует The Guardian слова Харрис во время брифинга в Женеве. Она призвала к бдительности и внедрению мероприятий для замедления распространения коронавируса.

Она также предостерегла, что не стоит думать о каких-то "волнах" коронавируса.

"Это будет одна большая волна. Она будет усиливаться и немного слабеть. Лучшим вариантом будет выровнять ее", - сказала Харрис.

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Реальность в том, что проблема второй волны очень противоречила. И о ней много говорят политики, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также СМИ. Впрочем, само понятие очень плохо определено. Без обще признанного научного определения термин "вторая волна" используют для обозначения всего: от локальных вспышек инфекции до полномасштабного национального кризиса. Поэтому эксперты стали избегать этого термина.

"Так называемая "вторая волна" - это не термин, который мы бы могли использовать в эпидемиологии сейчас. Потому что вирус никуда не исчез. Он среди наших людей, он до сих пор распространен в 188 странах. И то, что мы сейчас видим, - это по-сути локализованные вспышки или локальное восстановление большого количества случаев заражения", - сказала профессор здравоохранения Университета Эдинбурга Линда Баулд.

Бывший директор Центра контроля и профилактики заболеваний США Том Фриден среди тех, кто настаивает на вредности термина "вторая волна", потому что он предполагает, что COVID-19 ведет себя, как грипп.

Профессор эпидемиологии и инфекционных заболеваний Университета Ноттингема Кейт Нил говорит, что это "медийный термин". Но она объяснила также, в каком смысле он может быть и научным.

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"Мы видим вспышки во многих местах. Некоторые люди могут назвать это волнами. Но в таком случае мы наблюдаем десятки волн. Даже в Австралии наблюдается четкое ухудшение. Но болезнь была с самого начала там на низком уровне. Поэтому все сводится к размытой терминологии", - сказала она.

Профессор здравоохранения Американского университета Мелисса Хокинс, оценивая ситуацию в США, отметила нецелесообразность употребления термина "вторая волна" в странах, где болезнь просто развивалась не равномерно.

"США в целом сейчас не на этапе второй волны. Потому что первая никогда не заканчивалась. Вирус просто распространился на новые группы населения или на подъеме в местах, которые слишком рано ослабили свои меры безопасности", - подчеркнула она.

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В Центре доказательной медицины Оксфордского университета, где проанализировали 10 эпидемий респираторных заболеваний с 1889 года, пришли к выводу: "В основном наши представления о теории второй волны базируются на пандемии испанского гриппа в 1918-2020 годах, в ходе которой около 500 миллионов людей во всем мире были заражены, а 20-50 миллионов - погибли".

"Термин "волны" предполагает отсутствие циркуляции вируса, что, вероятно, было лишь иллюзией", - отметили Том Джефферсон и Карл Хенеган в начале эпидемии в Великобритании.

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