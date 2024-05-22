Об этом объявили премьер-министры стран.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна признает палестинское государство. Он надеется, что другие страны тоже последуют примеру Ирландии в ближайшие недели после переговоров с мировыми лидерами, пишет Reuters.

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина. Накануне сегодняшнего заявления я говорил с рядом других лидеров и коллег, и я уверен, что другие страны присоединятся к нам и сделают этот важный шаг в ближайшие недели", - заверил премьер-министр.

По его словам, решение о двух государствах является единственным надежным путем к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их народов. Харрис отметил, что признание государственности имеет особый резонанс в Ирландии, учитывая ее историю.

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"Занять свое место на мировой арене и быть признанным другими как имеющее право быть там, было делом первостепенной важности для основателей нашего государства", - подчеркнул политик.

Он отметил, что Ирландия однозначно признает Израиль и его право на существование "в безопасности и мире со своими соседями", и призвал к немедленному возвращению всех заложников в Газе.

В то же время стало известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес намерен сообщить о признании независимого палестинского государства уже сегодня, в среду, сообщил источник в правительстве, пишет Reuters.

На данный момент представитель офиса Санчеса отказался от комментариев.

"Эта новость появилась после того, как Норвегия заявила, что сделает аналогичное заявление. Члены Европейского Союза Ирландия, Словения и Мальта в течение последних недель заявили, что планируют сделать признание, утверждая, что решение о двух государствах имеет важное значение для длительного мира в регионе", - отмечают журналисты.

В свою очередь премьер-министр Норвегии тоже подтвердил, что страна признает палестинское государство.

Ближний Восток - последние новости

Как писал УНИАН, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан намерен выдать ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Теперь коллегия судей Международного уголовного суда должна рассмотреть такое заявление Хана.

Также сообщалось, что Израиль не причастен к гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в результате авиакатастрофы. По словам чиновника страны, это были не они. Известно, что вертолет, на борту которого был Раиси, упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном.

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