Версия о поражении самолета российским ЗРК является наиболее вероятной.

Скорее всего самолет Embraer E190AR рейса "Баку-Грозный", который 25 декабря разбился возле города Актау в Казахстане, был поражен российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь", и Россия пытается приобщиться к расследованию, чтобы замести следы. Об этом заявил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телемарафона.

Он отметил, что когда утром 25 декабря высказывались предположения, что самолет сбила стая птиц, то было понятно, что "это полный бред", потому что все самолеты проходят испытания на "птицеустойчивость". По его словам, позже появились фото с поражениями по борту.

"Это поражения характерны для подрыва зенитной ракеты. А учитывая то, что стало известно, что за два дня до того Кадыров (речь идет о скандальном главе Чечни Рамзане Кадырове - УНИАН) получил несколько комплексов "Панцирь", то все стало понятно", - отмечает Криволап.

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По его словам, самолет хотел приземлиться в Грозном - и это был основной маршрут, но там был сильный туман и он трижды заходил на посадку. При этом эксперт отметил, что "при третьем заходе его обстреляли местные из "Панциря" и он начал отходить, но ему все российские аэропорты, в которых мог бы сесть, не давали возможности это сделать. "И тогда он перелетел через Каспий, приземлился возле аэродрома в Актау", - добавил эксперт.

Криволап отметил, что вряд ли можно говорить, что причиной крушения мог стать сам самолет Embraer E190AR. "Что касается самолета - он начал работать с 2004 года, но это достаточно новый самолет, оборудованный всеми необходимыми средствами пилотирования, ориентирования, автоматизации всех процессов. Это надежный самолет бразильской компании, с ним катастроф, связанных с технической эксплуатацией, не было вообще. Было несколько аварий, которые произошли из-за неправильных действий пилотов", - подчеркнул эксперт. При этом напомнил, что в данном случае речь идет о повреждении самолета.

Он отметил, что сейчас важно, как будет создаваться комиссия по расследованию причин катастрофы - по его словам, Россия не должна вообще входить в эту комиссию. "Но Россия хочет туда попасть для того, чтобы там заметать свои следы", - подчеркнул эксперт. При этом не исключил, что перелет через Каспий россияне задумали для того, чтобы самолет не долетел.

Падение пассажирского самолета в Казахстане

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 декабря, самолет Embraer E190AR авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" упал в городе Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек - в авиакатастрофе погибли 38 пассажиров, а еще 29, в том числе двое детей, госпитализированы.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что расшифровка переговоров экипажа рейса "Баку-Грозный" с диспетчером в Грозном указывает на то, что самолет был сбит российскими средствами ПВО.

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