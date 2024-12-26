Понятно, что это было ПВО, заявил бывший сотрудник СБУ.

Скорее всего, из-за атак беспилотников в Чечню подтянули российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь", из которого могли сбить пассажирский самолет рейса "Баку-Грозный". Такое мнение в эфире Радио NV высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Понятно, что это было ПВО. И много свидетельств есть", - убежден он.

Эксперт подчеркнул, что в фюзеляже самолета "большое количество отверстий", и понятно, что "птицы, мыши такие отверстия не делают". По его словам, есть множество видео изнутри самолета, которые подтверждают, что причиной катастрофы были не птицы или украинский дрон.

Видео дня

Отдельно Ступак отметил, что самолет подбили на подлете к городу Грозный.

"Я себе очень осторожно делаю вывод, что все же, подтянули комплексы ПВО в Чечню после поражений - несколько раз прилетали в казармы "кадыровцев" неизвестные беспилотники, - сказал эксперт. - У Кадырова, я так себе понимаю, произошел определенный информационно-медийный и ментальный приступ: "Как так, а у нас ПВО нет? Надо защищаться"... Скорее всего, это был "Панцирь". Я себе так предполагаю из того, что я видел".

По мнению Ступака, комплекс "Панцирь" могли снять с какого-то участка фронта или с другой локации на территории РФ и подтянули в Чечню.

"А теперь вопрос: а кто там сидел? Что за такие специалисты, которые не смогли разглядеть большую медленную цель, которая движется спокойно, не маневрирует? Как можно было ее спутать с какой-то ракетой или беспилотником?" - добавил Ступак.

Авиакатастрофа в Актау - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines).

По мнению экспертов издания Defense Express, самолет явно был подбит российским "Панцирем", который работал в автоматическом режиме.

Сразу после появления первых фото и видео с места катастрофы стало понятно, что версия о стае птиц - чушь. На кадрах видны характерные следы от обломков зенитной ракеты на хвостовой части самолета.

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