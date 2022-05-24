Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что дипломат Бондарев "пошел против консолидированной позиции".

В Кремле обвинили советника миссии России при ООН в Женеве Бориса Бондарева в предательстве из-за его антивоенной позиции и заявлений о "деградации МИД РФ" и министра Сергея Лаврова.

Громкую отставку Бондарева прокомментировал спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, пишет пропагандистское "РИА Новости".

"Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - заявил Песков.

Громкая отставка российского дипломата Бондарева

Вчера советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев публично осудил войну РФ против Украины, подал в отставку и раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, который жирной буквой Z перечеркнул все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества", - заявил Бондарев.

Отдельно Бондарев раскритиковал работу российского МИДа, уровень лжи и непрофессионализма которого рос из года в год. В последние годы, замечает дипломат, это приобрело просто катастрофический масштаб - "выстроена система, которая обманывает сама себя". Министра Лаврова дипломат назвал "иллюстрацией деградации МИД РФ".

"Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и идти губительным политическим курсом означает предавать свою родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я решил уволиться", - подытожил Бондарев.

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