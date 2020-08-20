В реанимации у Навального много полиции, а врачи отказываются давать объяснения - пресс-секретарь
10:28, 20 августа 2020Мир
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Пресс-секретарь Навального заявила, что врачи тянут время и не говорят, что им известно.
Навального госпитализировали с отравлением / фото REUTERS
В реанимации, где сейчас находится Алексей Навальный, находится много полицейских, а врачи не спешат комментировать ситуацию.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увёл полицейских в другую комнату", - рассказала Ярмыш.
По ее мнению, "уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление".
"Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - заявила пресс-секретарь.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
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