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В реанимации у Навального много полиции, а врачи отказываются давать объяснения - пресс-секретарь

10:28, 20 августа 2020
Мир
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Навального госпитализировали с отравлением / фото REUTERS

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увёл полицейских в другую комнату", - рассказала Ярмыш.

По ее мнению, "уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление".

"Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - заявила пресс-секретарь.

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Автор: Екатерина Лиманская

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