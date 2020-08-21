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"Мы следим за этим": Трамп отреагировал на отравление Навального

06:00, 21 августа 2020
Мир
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Трамп впервые прокомментировал отравление Навального / REUTERS

Об этом президент США заявил во время брифинга в Белом доме.

"Мы следим за этим", - сказал президент на просьбу прокомментировать ситуацию.

Трамп также добавил, что вскоре ему подготовят доклад об отравлении российского оппозиционера.

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Навального отравили: что известно на данный момент

  • Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
  • В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
  • В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
  • Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
  • Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
  • По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
  • Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Автор: Денис Прядко

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