"Мы следим за этим": Трамп отреагировал на отравление Навального
06:00, 21 августа 2020Мир
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет доклада об отравлении российского оппозиционера.
Трамп впервые прокомментировал отравление Навального / REUTERS
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом президент США заявил во время брифинга в Белом доме.
"Мы следим за этим", - сказал президент на просьбу прокомментировать ситуацию.
Трамп также добавил, что вскоре ему подготовят доклад об отравлении российского оппозиционера.
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Навального отравили: что известно на данный момент
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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