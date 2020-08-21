"Мы следим за этим": Трамп отреагировал на отравление Навального

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет доклада об отравлении российского оппозиционера.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом президент США заявил во время брифинга в Белом доме.

"Мы следим за этим", - сказал президент на просьбу прокомментировать ситуацию.

Трамп также добавил, что вскоре ему подготовят доклад об отравлении российского оппозиционера.

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Навального отравили: что известно на данный момент

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Автор: Денис Прядко