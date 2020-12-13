По данным журналистов, Навальному удалось выжить благодаря своевременной медпомощи.

Российского оппозиционера Алексея Навального после отравления «Новичком» в августе пытались отравить второй порцией яда перед его отправкой в Берлин.

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Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники западных разведках. Утверждается, что после первой попытки отравления Навальный выжил, и операция по его устранения не была завершена.

По данным журналистов, Навальному удалось выжить благодаря своевременной медпомощи. Бригада скорой ввела ему атропин, что спасло политику жизнь.

Предполагается, что силовики пытались «добить» оппозиционера второй порцией яда, пока он не оказался в безопасности в берлинской клинике.

«Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию», — цитирует материал издания «РБК».

В материале утверждается, что российские силовики прибыли в омскую больницу, где лежал Навальный, и обустроили себе базу в кабинете главрача.

Что известно об отравлении Навального

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

23 сентября, его выписали из клиники Charite. 25 сентября пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.

1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.

6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт отравления Навального веществом из группы "Новичок".

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Автор: Дмитрий Захаров