Журналисты раскрыли подробности иска.

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал в суд иск к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Открытые медиа".

По информации указанного источника, иск зарегистрирован в Пресненском райсуде Москвы 16 ноября - эту информацию подтвердила пресс-служба суда.

По информации ТАСС, Навальный требует от Пескова опубликовать на сайте Кремля опровержение одного из заявлений спикера Путина.

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Как говорится в иске, речь идет о следующих заявлениях Пескова:

"Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы" о том, что "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами", признаны несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Навального А.А.".

Что известно об отравлении Навального

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, во время полета ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в немецкую клинику Charite.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика "Новичком" также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы.

23 сентября, его выписали из клиники Charite. 25 сентября пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.

1 октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за попыткой его отравления "Новичком" стоит лично президент РФ Владимир Путин. Он также сообщил, что намерен вернуться в Россию.

6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили факт отравления Навального веществом из группы "Новичок".

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Автор: УНИАН