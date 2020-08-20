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"Слежка была очевидной": у Навального рассказали, что за ним следили перед отравлением

11:17, 20 августа 2020
Мир
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За Навальным следили перед отравлением / фото REUTERS

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«Дело в том, что перед этим мы были в Новосибирске. В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента», – отметила она.

Отравление Навального: что известно

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Автор: Катерина Шварц

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