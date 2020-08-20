"Слежка была очевидной": у Навального рассказали, что за ним следили перед отравлением

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала о слежке за российским оппозиционером перед отравлением.

Читайте такжеВ реанимации у Навального много полиции, а врачи отказываются давать объяснения - пресс-секретарьЗаявление Ярмыш цитирует «Эхо Москвы».

«Дело в том, что перед этим мы были в Новосибирске. В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента», – отметила она.