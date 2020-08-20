"Слежка была очевидной": у Навального рассказали, что за ним следили перед отравлением
11:17, 20 августа 2020Мир
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Врачи пока не поставили диагноз оппозиционеру.
За Навальным следили перед отравлением / фото REUTERS
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала о слежке за российским оппозиционером перед отравлением.
Читайте такжеВ реанимации у Навального много полиции, а врачи отказываются давать объяснения - пресс-секретарьЗаявление Ярмыш цитирует «Эхо Москвы».
«Дело в том, что перед этим мы были в Новосибирске. В Новосибирске слежка была совершенно очевидной. В Томске как раз таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента», – отметила она.
Отравление Навального: что известно
- Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.
- На данный момент медики пока не поставили диагноз Навальному.
- Есть информация, что оппозиционер Алексей Навальный находится в коме.
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