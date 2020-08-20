"Ничего общего с обычным отравлением": у Навального опровергли заявления российских правоохранителей
11:51, 20 августа 2020Мир
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Навального госпитализировали. Он находится в коме в тяжелом состоянии.
Навального госпитализировали, он в коме / фото REUTERS
У Навального опровергли заявления официальных госорганов о том, что оппозиционера не травили.
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Ну разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать - верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам", - написала Ярмыш.
По ее словам, она была с Навальным с самого утра, сидела с ним на соседнем месте в самолете.
"Ничего общего с обычным отравлением тут нет", - резюмировала Ярмыш.
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По официальной информации, медики пока не определили диагноз российскому оппозиционному блогеру Алексею Навальному. Сейчас ему проводят симптоматическое лечение.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
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