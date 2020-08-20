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"Ничего общего с обычным отравлением": у Навального опровергли заявления российских правоохранителей

11:51, 20 августа 2020
Мир
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Навального госпитализировали, он в коме / фото REUTERS

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Ну разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать - верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам", - написала Ярмыш.

По ее словам, она была с Навальным с самого утра, сидела с ним на соседнем месте в самолете.

"Ничего общего с обычным отравлением тут нет", - резюмировала Ярмыш.

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По официальной информации, медики пока не определили диагноз российскому оппозиционному блогеру Алексею Навальному. Сейчас ему проводят симптоматическое лечение.

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Автор: Екатерина Лиманская

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