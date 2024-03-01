Она состоится на следующей неделе.

Елисейский дворец cобирает лидеров партий, представленных в парламенте Франции, на посвященную ситуации в Украине встречу.

Как пишет газета Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон, столкнувшись с критикой со стороны западных стран, хочеть обсудить вопрос отправки военнослужащих в Украину со всеми политическими силами. Встреча состоится утром в четверг, 7 марта.

Отмечается, что в таком же формате Макрон принимал лидеров партий в октябре 2023 года, через несколько дней после нападения ХАМАС на Израиль.

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Заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину раскртиковали все французские оппозиционные партии. Журналисты отмечают, что команда президента хочет сделать войну в Украине и отношение к России темой кампании на европейских выборах.

Может ли Запад отправить своих солдат в Украину?

Напомним, 26 февраля в Париже состоялась встреча 20 европейских лидеров. После нее Макрон сказал, что они обсуждают вероятность отправки своих войск в Украину, однако общего решения нет.

Заявление президента Франции категорически опровергли в ряде стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Польша, Чехия, Австрия и Германия.

Литва заявила, что эту идею стоит обсудить, а Канада выразила готовность отправить своих военнослужащих, но только для обучения украинских бойцов.

Тем временем Макрон не стал отказываться от своего заявления. Он сказал журналистам, что каждое его слово на эту тему было взвешенным и продуманным.

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