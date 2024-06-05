США предоставили Киеву разрешение бить американским оружием по территории РФ, но отправлять своих военных инструкторов в Украину не планируют. Об этом заявил журналистам советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет The Guardian.
"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", - сказал он.
По словам Салливана, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, и сейчас США работают над этим вопросом.
"И они нуждаются в непрерывном потоке вооружений, которые мы будем им поставлять", - заверил он.
Перспектива появления западных инструкторов в Украине
Как писал УНИАН, недавно в Украину прибыл первый иностранный инструктор - греческий летчик, который будет помогать украинцам с правильной тактикой применения самолетов F-16. О его прибытии писали греческие СМИ, но официального подтверждения не было.
Также мы рассказывали, что Франция планирует собрать коалицию стран Европы, которые готовы отправить военных инструкторов в Украину, ведь западные союзники ищут способы ускорить усилия Киева по набору войск перед новым наступлением РФ. Но и эта информация является неофициальной.