Европейский Союз, среди прочего, будет реагировать на нарушение Россией прав человека и международного права, принимать меры по нейтрализации кибератак и распространения дезинформации.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел определил три направления действий в отношениях с Российской Федерацией.

Читайте такжеЕвросоюз подготовит новые санкции против режима ЛукашенкоОб этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС. (Брифинг транслировался на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии).

"В Совете ЕС считают, что Россия движется в направлении авторитарного государства и отдаляется от Европы", - подчеркнул Боррель.

В частности, по его словам, главы МИД стран-членов ЕС единодушно считают, что последние действия России и реакция свидетельствуют о четком сигнале, что она не заинтересована в сотрудничестве с Евросоюзом, а, наоборот, заинтересована в конфронтации и отстраненности от ЕС.

В связи с этим сегодня главы МИД решили следовать трем основным направлениям в отношениях с Россией.

В частности, ЕС "будет давать отпор, если Россия будет нарушать международное право и права человека".

Второе направление взаимодействия стран Евросоюза заключается в сдерживании, если Россия будет пытаться усилить давление на Евросоюз, в том числе с помощью дезинформации и кибератак, и третье – взаимодействие в вопросах, представляющих интерес ЕС.

Что этому предшествовало

В начале февраля по итогам визита в РФ Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. Он констатировал, что российские власти не хотели использовать его визит в РФ для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС.

В день визита Борреля в Москву МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии из-за участия в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Польша, Швеция и ФРГ в ответ выдворили трех российских дипломатов.

Кроме того, 11 февраля Боррель подчеркнул, что без выполнения Россией Минских соглашений нормализации отношений между Евросоюзом и РФ не будет.

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Автор: Виталий Саенко