Официально о причинах проблем не сообщали.

В Соединенных Штатах Америки произошел масштабный сбой в работе одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T.

Как пишет CNN, сбой привел к тому, что клиенты компании по всей территории Штатов не могли совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и выходить в сеть. О проблемах заявили и клиенты Verizon и T-Mobile, однако компании сказали, что у них нет проблем - возможно люди просто не могли связаться с теми, кто пользуется услугами AT&T.

Как свидетельствуют данные сайта DownDetector, о проблемах с AT&T сообщили более 74 тысяч человек. Компания признала факт повсеместного отключения, но не назвала причину сбоя системы. "Некоторые наши клиенты сегодня утром испытывают перебои в работе беспроводной связи. Мы срочно работаем над восстановлением их обслуживания", - заявили они.

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Источник сообщил журналистам, что проблема может быть связана с пирингом. По его словам, нет никаких признаков того, что перебои произошли в результате кибератаки.

Сбои привели к нарушению работы ряда служб. Так, департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско сообщил, что в его центр 911 поступают не все звонки, а в штате Огайо сбой повлиял на работу пожарной сигнализации Верхнего Арлингтона.

Кибератака на "Киевстар" в Украине: что известно

Напомним, в декабре владельцы карт украинского оператора Киевстар сообщили о серьезном сбое. Уже вскоре выяснилося, что его причиной стала хакерская атака на ядро сети.

Во время атака не работал и национальный роуминг - это объяснили неспособностью передать информацию об абонентах другим операторам.

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