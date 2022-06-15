Главный тезис - принуждение Украины согласиться на переговоры, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщили основные нарративы, которые российская пропаганда продвигает в западных странах.

Тезисы озвучил и.о. руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД при СНБО) Андрей Шаповалов в эфире информационного телемарафона 14 июня.

"Ничего не меняется – они действуют по своим методичкам. Первое – это хищение финансовой и военной помощи. Второе – это неспособность украинских воинов овладеть вооружением НАТО, которое к нам поступает. И еще один, главный тезис - принуждение Украины сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис", - отметил Шаповалов.

Он констатировал, что эти тезисы постоянно повторяются в российских медиа и распространяются через лояльных к Кремлю экспертов.

"Например, о разворовывании финансовой и военной помощи Кремль рассказывал еще до начала полномасштабного военного вторжения. И сейчас это трансформация того же нарратива: о подготовке украинских солдат, о плохом снабжении и снабжении Западом устаревшего оборудования", - сказал Шаповалов.

И.о. руководителя ЦПД при СНБО отметил, что один из нарративов настойчиво продвигается российской пропагандой в информационном пространстве западных стран уже несколько недель.

"Наратив по поводу переговоров и о сдаче украинских земель России в западном информационном пространстве уже транслируется более трех недель. Особую огласку он приобрел после форума в Давосе. Сейчас трансформировался в то, что Украине необходимо решать, чем готова она пожертвовать ради мира", - проинформировал Шаповалов.

Он подчеркнул, что украинцы и весь мир должны понимать, что все эти тезисы манипулятивны.

"Это все абсолютно откровенная манипуляция и дезинформация, которую Россия стремится максимально в большем количестве засунуть в мозги своей аудитории. Но у них это не получится", – акцентировал Шаповалов.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг ряд фейков: о выезде за границу мужчин-артистов и мужчин, воспитывающих менее троих детей. Кроме того, в центре отрицают информацию, что из Украины не выпускают мужчин, которые учатся за границей на дневной форме обучения.

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