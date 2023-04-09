Этот инцидент был значительно серьезнее, чем о нем говорили публично.

Российский истребитель едва не сбил британского самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью прошлого года. Этот инцидент был значительно серьезнее, чем о нем упоминали в СМИ. Сбивание самолета грозило вступлением НАТО в войну с Россией.

Как пишет Washington Post со ссылкой на утечку документов Пентагона, инцидент произошел 29 сентября у побережья Крыма. В объединенном документе этот инцидент называют "почти уничтожением UK RJ". Самолет используют для сбора радиопередач и других электронных сообщений.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес доложил об этом инциденте Палате общин страны. Он заявил, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один из самолетов РФ выпустил ракету рядом с британским разведчиком. Впрочем, публично британский министр не описывал этот инцидент как "почти сбитие", а запуск ракеты объяснил "технической неисправностью" российского Су-27.

Видео дня

Издание отмечает, что сбивание британского самолета в международном воздушном пространстве означало бы вступление НАТО в войну против России. При этом представители Пентагона отказались комментировать содержание утечки документа. Представитель британского посольства в Вашингтоне также отказался от комментариев, а российское посольство не ответило на запрос о комментарии.

Документ был передан Объединенному штабу Пентагона, и в нем подробно описаны полеты наблюдения над Черным морем со дня, когда сообщалось о "почти сбитии", до 26 февраля.

Кроме того, в документе подробно описывают ряд других российских реакций на разведывательные полеты американских, британских и французских самолетов. Речь идет о перехвате другого британского Rivet Joint в сопровождении двух британских истребителей Typhoon в декабре прошлого года и сбивании американского дрона-разведчика MQ-9.

Роль Черного моря в войне против Украины

Россия использует акваторию Черного моря для атак по территории Украины. В водах вблизи России и оккупированных украинских территорий на боевом дежурстве практически постоянно находятся корабли ВМС России с ракетами "Калибр".

Воздушные силы стран-членов НАТО регулярно проводили разведку акватории Черного моря, однако в середине марта российский истребитель протаранил БПЛА MQ-9. В Москве решили наградить российских пилотов, совершивших такой маневр.

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