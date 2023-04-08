Общий залп составляет до 4 ракет.

В Черном море сейчас находится один вражеский ракетоноситель с четырьмя "Калибрами". Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 субботы, 8 апреля, в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр". Его общий залп - до четырех ракет.

В Азовском море - один вражеский корабль, в Средиземном - до семи, из них три - носители "Калибров", общий залп которых-до 20 ракет.

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Ракетная опасность в Украине-последние данные

Как сообщал УНИАН, вечером 7 апреля российские оккупанты сменили в Черном море надводный ракетоноситель на подводный. Вся корабельная группировка российского флота в Черном море на тот момент состояла из десяти единиц.

В то же время в воздушных силах украинцев предупредили об угрозе ракетного удара. По последним данным, в боевой готовности находятся по меньшей мере 12 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Также, по данным воздушных сил, РФ изготавливает новый вид тяжелых авиационных бомб, которые украинские Силы обороны пока не имеют возможности сбивать.

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