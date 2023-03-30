В Черном море на боевом дежурстве находятся четыре корабля противника, отметили в ВМС ВСУ.

В Черном море на боевом дежурстве находится один российский носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Как отмечается, по состоянию на 30 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, среди них есть один носитель "Калибров". Общий залп до - четырех ракет.

В Азовском море - один корабль оккупантов, в Средиземном море - до 7 вражеских кораблей, из них три носителя "Калибров", общий залп которых до 20 ракет.

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В этом море по состоянию на 29 марта на боевом дежурстве находились четыре корабля противника, в том числе один носитель "Калибров". Общий залп составлял до четырех ракет.

Стоит отметить, что РФ не раз обстреливала Украину "Калибрами" из Черного моря. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что по состоянию на конец 2022 года ежемесячно Россия могла выпускать по 20-30 таких крылатых ракет.

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