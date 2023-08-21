Одессу посетили министры обороны Болгарии и Украины.

Уже этой осенью Республика Болгария может начать передачу Украине бронированной техники советских образцов.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в медиацентре "Украина-Одесса" во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По словам болгарского министра, речь идет об около 100 единиц бронированных транспортных средств советского образца, которые до сих пор находятся на складах Министерства внутренних дел Болгарии.

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"Это несколько замедляет наш процесс в связи с тем, что нужно подписать контракт между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины. Это соглашение должно быть ратифицировано нашим парламентом. И как только в сентябре он вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября - началу октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения и, я думаю, что тогда может начаться передача...", - сказал Тагарев.

Он добавил, что Болгария поддерживаем Украину в ее стремлении освободить свои территории, которые временно оккупировала Российская Федерация. Также, по его словам, на уровне двусторонних отношений Болгария продолжает оказывать военную, политическую и гуманитарную помощь Украине. Речь идет о повышении способности и подготовке личного состава ВСУ.

По словам Резникова, сегодня во время встречи министры проговорили текущую ситуацию, в том числе в Азово-Черноморском регионе, сотрудничество на будущее, в том числе возможности усиления противовоздушной обороны и противоракетной обороны Украины. Кроме того, возможна поставка дополнительных систем вооружения, технических средств, боеприпасов и тому подобное.

Военная помощь от Болгарии - детали

Болгария готовит новый транш военной помощи Украине. Тогда сообщалось, что речь идет об оружии и боеприпасах, которые имеют срок эксплуатации 30-40 лет, но находятся в хорошем состоянии. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев тогда же говорил, что предоставление основных боевых платформ пока не обсуждается.

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