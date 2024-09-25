Администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы иметь возможность использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября.

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов. Это должно произойти в четверг, 26 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

"Администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября – конца федерального финансового года, когда истекает срок действия полномочий", – говорится в сообщении.

Второе объявление будет касаться помощи на сумму 2,4 млрд долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", добавило агентство. Эта программа позволяет администрации США покупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его из американских запасов вооружений.

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Издание "Голос Америки" писало, что в среду, 25 сентября, США должны объявить о выделении Украине военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

По информации источников издания, в новый пакет могут войти боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16, а также – боеприпасы для HIMARS, патрульные катера и бронированные машины, а также 155-мм и 105-мм снаряды, ракеты к комплексам TOW, заявил один из чиновников.

При этом этот перечень еще может измениться, отмечалось в материале.

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