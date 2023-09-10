Доставка боеприпасов из Северной Кореи в РФ на самом деле является весьма проблематичной, рассказал обозреватель.

Командование российских войск находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, лишь бы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать возникшие проблемы у России с растущим дефицитом боекомплекта. И аналогично по технике и вооружениям", - уверен эксперт.

Он убежден, что России и вправду сейчас критически не хватает боеприпасов и техники, а за счёт своих ресурсов она эту проблему не может решать своевременно и в полном объёме. Поэтому, привлечение третьей стороны для РФ является "архиважной задачей", отметил Коваленко.

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При этом он заявил о том, что доставка боеприпасов из КНДР в Россию на самом деле является весьма проблематичной:

"Единственным железнодорожным сообщением между КНДР и Россией является мост "Дружба", то есть - всего лишь одна логистическая артерия… Транспортная отрасль КНДР полумёртвая (если не хуже) и обеспечивать поток курсирующих 24/7 эшелонов с боекомплектом она не сможет. Кроме того, у КНДР даже нет необходимого количества эшелонов, чтобы обеспечивать в полной мере перевозку боеприпасов и техники в Россию. Не исключаю, что в этом процессе могут принять участие РЖД, но решит ли это ряд других проблем?".

По его подсчетам, северокорейские боеприпасы будут преодолевать более 10 тысяч километров до Украины и точно не решат проблему РФ с постоянно увеличивающимся "плечом подвоза" боеприпасов.

РФ наращивает производство артснарядов - что сообщалось

Как писал Reuters, Россия, вероятно, сможет нарастить производство артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов в год. Впрочем, даже это количество не соответствует реальным потребностям оккупантов на фронте.

По данным источника, за год Россия потратила в Украине от 10 до 11 миллионов снарядов.

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