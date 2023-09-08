Общий объем поддержки Украины Литвой превышает 1 миллиард евро или более 1,2% ВВП этой балтийской страны.

Литва сегодня передала Украине полтора миллиона боеприпасов, продолжая таким образом оказывать бесперебойную военную поддержку воюющей стране. Об этом заявили в Минобороны Литвы.

В ведомстве напомнили, что список уже оказанной Украине военной помощи включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы патронов, боеприпасы к гранатометам.

"В Украину в ближайшее время будут отправлены системы запуска ракет NASAMS, средства борьбы с дронами, логистическое оборудование и другое обеспечение", - отметили в литовском Минобороны.

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Также отмечается, что помимо передачи военной техники и снаряжения, Литва активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует консультации экспертов, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

"Поддержка Литвы Украине с момента начала полномасштабного военного вторжения достигла 0,5 миллиарда евро и будет предоставляться и дальше - пакет военной поддержки на сумму 200 миллионов евро ожидается в 2024-2026 годах. Общий объем поддержки Литвы Украине превышает 1 миллиард евро или более 1,2% нашего ВВП (половина этой суммы - военная поддержка)", - рассказали в Минобороны Литвы.

Военная помощь от Литвы - новости

Как сообщал УНИАН, в августе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS уже в сентябре. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил литовского коллегу за поддержку.

Также ко Дню независимости Украины Литва выделила новый пакет военной помощи стоимостью в 41 миллион евро. Новая партия помощи в частности содержит боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских радаров и другое.

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