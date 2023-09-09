Россиянам не хватает снарядов. ведь они используют на фронте в несколько раз больше, чем могут изготавливать.

Россия, вероятно, сможет нарастить производство артиллерийских боеприпасов до 2 млн в год. Впрочем, даже это количество не соответствует реальным потребностям оккупантов на фронте.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника. По данным источника, за год Россия потратила в Украине от 10 до 11 млн снарядов.

"У них довольно затруднительное положение. Потому что если вы потратили 10 миллионов снарядов в прошлом году, и находитесь в центре боя, а можете производить только 1-2 миллиона боеприпасов в год, то я не думаю, что это очень сильная позиция", - отметил чиновник.

РФ также может нарастить выпуск танков до 200 единиц в год. Однако, этого мало для ведения активных боевых действий, особенно учитывая потери.

"Когда вы потеряли 2000 танков, то вам нужно десятилетие, чтобы достичь того количества, с которого вы начали", - заявил чиновник.

Чиновник сказал, что российская экономика испытывает напряжение, поскольку Москва перенаправляет ресурсы в Украину, увеличивая расходы на оборону и сокращая "расходы на все остальное".

"Тогда это создает риск социальных волнений на нестабильном политическом фоне", - сказал чиновник.

Снарядный голод в российской армии.

Как сообщал УНИАН, ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что количество снарядов, которые в этой зоне за сутки используют российские оккупанты, в результате ударов по логистике врага значительно уменьшилась.

Она пояснила, что если раньше враг за сутки мог использовать 400-500 снарядов, то сейчас это уже до 300 снарядов.

Удары ВСУ приводят к снарядному голоду у оккупантов и уменьшают количество обстрелов на фронте. Впрочем, у России все еще достаточно ресурсов для ведения боевых действий.

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