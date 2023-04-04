В венгерском внешнеполитическом ведомстве считают, что президент РФ не поедет туда, где его могут арестовать.

В Венгрии назвали ордер Международного уголовного суда на арест нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина "символическим сигналом". В Будапеште указали, что российский лидер не поедет в страну, где его могут арестовать.

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай скорее символический, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Итак, это сообщение, но лишь символическое сообщение", - рассказал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентский государственный секретарь Левенте Модьор в комментарии Суспильному.

По его словам, Венгрия будет работать над оказанием помощи Украине, в частности улучшить жизнь украинских детей, которые посещают школы в Венгрии. В то же время дипломат заявил, что военные преступники должны понести ответственность.

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"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или любой принадлежности. Мы убеждены, что в конце концов справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно ее ни было достичь. Но это то, что мы думаем и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", - подытожил Модьор.

Ордер на арест Путина - что известно

Международный уголовный суд в Гааге выдал пожизненный ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Его обвинили в депортации детей из Украины. В связи с этим страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны арестовать российского диктатора.

В ЮАР изучают варианты, чтобы избежать ареста Путина по ордеру МУС, ведь президент РФ должен посетить саммит BRICS. В свою очередь в Кремле заявили, что не принимают "близко к сердцу" решение МУС, но захотели запретить МУС в России.

При этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что некоторые ждали какого-то определенного решения МУС в этой сфере, но не ордера.

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