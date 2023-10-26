Движение Турции к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, скандальные заявления и встреча с Путиным еще больше изолировали премьер-министра Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался изолирован в Европе больше, чем когда-либо, накануне саммита лидеров ЕС в четверг. Венгерский лидер, один из самых заметных крайне правых политиков Европы, уже давно выделяется на европейской сцене.

Как пишет The Guardian, предпринятый Турцией шаг к ратификации заявки Швеции на членство в НАТО, привлек резкое внимание к нежеланию Венгрии подписать это соглашение. А недавняя встреча Орбана и Владимира Путина усилила растущее беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что дружественные связи Венгрии с Москвой и Пекином не идут в ногу с западным альянсом и даже вредят ему.

Пытается усидеть на двух стульях

Премьер-министр Венгрии "пытается сохранить роль "плацдарма" между Западом и Востоком", - сказал Петер Креко, директор исследовательского института "Политический капитал" в Будапеште.

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Орбан хотел максимизировать "преимущества отношений в обоих направлениях - несмотря на все более очевидные признаки того, что это невозможно в нынешней геополитической реальности", добавил он.

Но вместо того, чтобы отступить, венгерский лидер в последние дни лишь усилил эту риторику, направив свой гнев на европейские институты.

"Москва стала трагедией; Брюссель - это плохая современная пародия", - сказал Орбан в своей речи в понедельник во время празднования восстания Венгрии 1956 года против Советского Союза.

"Москву уже невозможно было остановить, но Брюссель и Европейский Союз можно остановить", - добавил он, имея в виду выборы в Европейский парламент в следующем году.

Риторика Орбана не осталась незамеченной: высокопоставленные европейские чиновники заявили, что, поведение Будапешта становится все более серьезной проблемой.

"Недавняя встреча Орбана с Путиным в Пекине и то, как венгерский премьер-министр сравнил ЕС с Советским Союзом, поднимают вопросы о том, можем ли мы по-прежнему доверять этой стране как союзнику и партнеру", - сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

Проблемы с Венгрией "скорее всего, будут становиться все глубже и глубже и все больше ставить под угрозу общие решения по стратегически важным вопросам", сказал дипломат.

Второй высокопоставленный европейский дипломат заявил, что "Венгрия становится все более и более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО отрицательно влияет на безопасность всех союзников".

Сам Орбан признал, что он часто бывает один. "Дело в том, что здесь я единственный глава правительства Европейского Союза. Учитывая состояние мира, было бы естественно, чтобы многие европейские лидеры находились здесь. Но они не пришли", - сказал он в своем выступлении на форуме инициативы китайского правительства "Один пояс - один путь" в Пекине на прошлой неделе.

У Орбана есть козыри

Но даже несмотря на то, что он выглядит более изолированным, у премьер-министра Венгрии - одного из самых опытных глав правительств Европы - все еще есть козыри в рукаве.

Планируется, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине следующего года, и в Брюсселе уже есть опасения по поводу того, как Будапешт будет использовать эту роль.

Венгерское правительство также задерживает новую военную помощь ЕС Украине, а поддержка Будапешта потребуется для предлагаемого увеличения бюджета блока и финансовой помощи Киеву.

И хотя Орбан потерпел серьезную неудачу, когда Брюссель заморозил миллиарды евро, предназначенные для Венгрии из-за проблем с верховенством права, теперь появились сигналы о том, что по крайней мере часть денег может быть разморожена - отчасти для того, чтобы заставить Венгрию подписать ключевые финансовые решения для ЕС.

Некоторые европейские чиновники заявляют, что, по их мнению, изоляция не изменит поведение венгерского лидера. Также высказывались предположения, что Роберт Фицо, новый премьер-министр Словакии, может стать союзником Орбана в некоторых европейских политических битвах.

Отвечая на вопрос о влиянии выборов в Польше, Юдит Варга, бывший министр, которая, как ожидается, возглавит кампанию партии Орбана "Фидес" в предвыборной гонке в Европейский парламент, сказала, что альянсы партии "остаются сильными и процветающими".

Однако за закрытыми дверями настроение другое, пишет The Guardian.

"Существует большая неопределенность относительно будущего. Но что можно сказать наверняка, так это то, что в будущем риск изоляции будет выше", - признал высокопоставленный венгерский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Критики Орбана - против уступок ему

Критики Орбана, тем временем, заявляют, что никаких уступок быть не должно.

"Он блокирует вступление Швеции в НАТО. Он пожимает руку Путину. Он сравнивает ЕС с убийственной диктатурой Советского Союза", - заявил депутат Европарламента от немецких "зеленых" Даниэль Фройнд.

"Менее чем за неделю Орбан представил достаточные доказательства того, что он не способен занять пост председателя ЕС. То, что Комиссия ЕС даже рассматривает возможность разморозки средств Орбану в этой ситуации, является смехотворным", - добавил он.

Скандальные заявления Орбана - реакция ЕС

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской Комиссии Жозеп Боррель ответил на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что членство его страны в ЕС похоже на советскую оккупацию. Он подчеркнул, что "никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС".

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