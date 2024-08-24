Американцы не уверены в общей наступательной стратегии Киева и опасаются эскалации в отношениях с Россией.

Администрация президента США Джо Байдена, застигнутая врасплох вторжением Украины в Россию, все еще обсуждает, стоит ли помогать украинским войскам удерживать и, возможно, даже расширять присутствие в Курской области. Вашингтон остается неуверенным в целях украинской операции и обеспокоен эскалацией в отношениях с Москвой, пишет The Washington Post.

По словам американских чиновников, Пентагон спросил украинцев, что им нужно для успеха их гамбита. Однако никаких решений о материальной поддержке этих усилий не было принято. Отмечается, что внутренние административные дискуссии сосредоточены на том, стоит ли корректировать содержимое пакетов оружия, которые отправляются каждые две недели. Речь идет о дополнительной бронетехнике или ускорении доставки определенных боеприпасов и другого оборудования, которое могло бы помочь украинцам окопаться и защитить себя на захваченной российской территории.

По словам журналистов, администрация Байдена и ранее предоставляла приоритет отправке Украине определенных видов вооружений в связи с изменением условий ведения боевых действий. Но пока продолжаются дискуссии относительно помощи Курской наступательной операции, доминируют два вопроса. Американцы говорят, что они не уверены в общей наступательной стратегии Киева. В то же время зависимость Украины от американского оружия возродила опасения относительно прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией.

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Пока что администрация заявляет, что не имеет четкого представления о целях Украины в захвате территории России, а также о том, намерена ли она удерживать или расширять свою оккупацию: "Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами", – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Некоторые представители американской администрации и военные выразили восхищение тем, как украинские войска справились с вторжением в Курскую область. В то же время у США возникли вопросы относительно использования американского оружия для наступательных действий внутри России.

Американские официальные лица ранее заявляли, что пересмотренная политика узко сосредоточена на использовании таких видов оружия, как гаубицы и реактивная артиллерия, для ведения огня из Украины в Россию. Остались в силе ограничения на использование боеприпасов большой дальности. Однако украинские войска, по словам аналитиков и солдат на местах, уже используют американскую технику в Курской наступательной операции. Речь идет о бронетранспортерах Stryker и бронированных автомобилях MRAP.

Американские администрации иногда определяли американские удары в таких местах, как Ирак и Йемен, как "превентивную" оборону, а не нападение. Пока администрация Байдена пытается решить этот вопрос в Украине, президент Владимир Зеленский призвал отменить все американские "красные линии".

По словам авторов, Россия публично обвинила, а администрация резко отрицала причастность США к наступлению. Российские официальные лица бездоказательно утверждали о присутствии американских "наемников" среди украинских войск в Курске. Американские официальные лица заявили, что они не предоставляли разведывательных данных для поддержки Курской операции: "Я не предполагаю, что Соединенные Штаты будут помогать или оказывать помощь в обмене разведывательными данными, что сделает возможным дальнейший захват суверенной российской территории", – заявил второй американский чиновник.

Курская наступательная операция стала пиар-победой для украинского командования и для страны. Столкнувшись с нехваткой призывников, Киев начал новую мобилизационную кампанию. Но расширение фронта до Курска с армией, которая уже недоукомплектована на всем поле боя в Украине, является рискованным. Украинское военное командование рассчитывало, что Россия отвлечет силы с других участков фронта на востоке Украины для защиты Курска, но пока Москва избегает вывода подразделений из восточной части Донецкой области. Тем временем российские войска приближаются к стратегическому восточному городу Покровск, и некоторые украинские солдаты заявляют, что оборонять этот район стало труднее, говорится в статье.

Но Соединенные Штаты Америки не предлагают советов, и Киев не просил о них: "Они будут делать то, что собираются делать", – подчеркивает американский чиновник.

Наступление в Курской области – последние новости

Военный эксперт Дмитрий Жмайло отметил, что около трех тысяч российских военнослужащих оказались в оперативном окружении на Курщине после того, как ВСУ взорвали три основных моста через реку Сейм.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что российские подразделения перебрасывают на Курщину как с разных направлений фронта в Украине, так и из тыловых районов России.

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