Опросы показывают, что Запад не готов к полномасштабной войне не только технически, но и морально.

Европейская молодежь не готова защищать собственные страны с оружием в руках в случае, если оправдаются прогнозы о нападении РФ на НАТО. Об этом свидетельствуют социологические опросы, результаты которых анализирует издание Politico.

Авторы публикации отмечают, что только на прошлой неделе Запад отметил 80-ю годовщину высадки западных войск в Нормандии во время Второй мировой войны. За изгнание нацистов из Франции и стран Бенилюкса союзники заплатили десятками тысяч жизней. И это были молодые мужчины, которые решительно вступили в вооруженную борьбу, несмотря на высокие шансы погибнуть в бою.

И на фоне заявлений Джо Байдена о "величайшем поколении", которое победило во Второй мировой, европейская молодежь прямо заявляет об отсутствии какого-либо желания рисковать жизнью в случае российского вторжения в их страны.

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Опрос, проведенный в Великобритании на прошлой неделе показал, что только 29% британцев в возрасте от 18 до 24 лет по крайней мере на словах готовы защищать страну от вторжения. Континентальные европейцы также не являются более воинственными или патриотичными. По данным опросов, в случае, если их страна окажется в войне, только 32% европейцев готовы воевать.

Даже в США - самой мощной по военному потенциалу стране мира - опрос 2022 года показал, что только 55% американцев взялись бы за оружие в случае полномасштабной войны. Показательно, что среди старшего поколения (50-64 года) готовых воевать оказалось гораздо больше, чем среди молодежи (18-34 года).

"Этот недостаток патриотизма может быть вызван разными причинами: растущее недоверие к правительствам; усталость и отвращение от неправильно представленных "вечных войн", которые закончились поражением; общая потеря доверия к западным ценностям; чувство права на собственный выбор, которое молодежь сейчас имеет в избытке по сравнению с их предшественниками; и консерваторы, несомненно, добавили бы в список чрезмерные извинения за прошлые преступления Запада и неспособность научить гордости за то, что Запад действительно сделал", - пишет Politico.

Вместе с тем издание напоминает, что в 1930-х годах среди образованной британской молодежи тоже господствовало мнение, что защищать британскую монархию - не их дело. За это их даже обвиняли в подыгрывании Гитлеру. Но, когда война таки началась, британская молодежь отчаянно сражалась за свою страну.

Проблемы Запада с готовностью к войне

Как писал УНИАН, Запад совсем не готов к полномасштабной войне на истощение, как в Украине. По словам военного аналитика Алекса Вершинина, проблема заключается как в неправильной военной доктрине, сосредоточенной на скоротечной маневренной войне, так и в неготовности промышленной базы к производству большого количества оружия.

Вместе с тем проблемой является и то, что армия США зациклилась на идее "высокоточной войны", которая просто не работает. Военный эксперт Амос Фокс на конкретных примерах из истории показал, как американская "высокоточная война" терпела неудачу раз за разом.

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