В администрации Байдена считают, что орган должен быть реформирован.

Администрация президента США Джо Байдена готовится вернуться в Совет ООН по правам человека (СПЧ).

Читайте такжеБайден заявил, что США не отменят санкции против ИранаТаким образом она отменит еще одно решение администрации предыдущего президента Дональда Трампа. Как сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press, которое владеет информацией из своих источников, также госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре объявит о том, что страна "вернется в эту базирующуюся в Женеве структуру в качестве наблюдателя, намереваясь добиваться избрания в качестве полноценного члена" СПЧ.

Также администрация Байдена считает, что СПЧ "должен быть реформирован".

"Американская администрация намерена участвовать в работе СПЧ, чтобы обеспечить реализацию в полной мере его потенциала", - говорится в сообщении.

Выход США из Совета ООН по правам человека

США вышли из Совета по правам человека ООН в 2018 году. Поводом стали резолюции совета с критикой политики Израиля.

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Автор: УНИАН