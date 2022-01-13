По мнению экспертов, реальной целью российской дипломатии могла быть попытка сдерживания США и НАТО - дать им понять, что членство Украины в альянсе станет поводом для войны.

Встреча в Брюсселе в рамках Совета НАТО-Россия была скорее перформативным актом.

Такое мнение выразил в разговоре с Би-би-си Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США. Ее итоги те же, что и итоги встречи в Женеве - очевидно, что переговоры зашли в тупик.

"Главный вопрос - готова ли Россия разделить вопросы гарантий безопасности (такие, как отказ от расширения НАТО) и вопросы стратегической стабильности, вроде контроля за вооружениями и военными мероприятиями", - считает эксперт.

И Рябков, и Глушко дали однозначно негативный ответ, подчеркивает Кофман. Они настаивают на обсуждении проектов соглашений, опубликованных МИД РФ в декабре 2021 года, которые включают все эти вопросы разом.

"Это ультиматум, потому что они упоминают некие неопределенные военно-технические меры, к которым они готовы прибегнуть. И, по сути, они держат Украину в заложниках", - считает Кофман.

При этом военный аналитик отвергает распространенные в западных СМИ мнения о "непредсказуемости" Путина. Он подчеркивает, что Кремль десятилетиями выражал недовольство расширением НАТО и размещением американских вооружений в Центральной и Восточной Европе.

И когда уже в 2021 году Джо Байден попробовал вести диалог с Путиным, в ответ прозвучали все эти претензии.

"Администрация Байдена предлагала Москве вести диалог о стратегической безопасности вокруг технических аспектов, вроде ограничения вооружений, и не касаться фундаментальных противоречий, - говорит эксперт, - но Россия дала четко понять, что именно ей нужно".

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В свою очередь сэр Лоуренс Фридман, член Британской академии и почетный профессор факультета военных исследований Кингз-Колледжа Лондона считает, что из встреч в Женеве и в Брюсселе ясно, что Россия не получит того, чего формально пыталась добиться.

"Мне не кажется, что Россия сможет чего-то добиться через эти переговоры. Они не получат юридических гарантий или договоров, в которых будет прописан отказ от приема Украины в НАТО или размещения там американских ракет большой дальности", - сказал военный историк.

Однако реальной целью российской дипломатии могла быть попытка сдерживания США и НАТО - дать им понять, что членство Украины в альянсе или размещение американских боеголовок становятся casus belli, считает Фридман.

Даже если НАТО не собирается принимать Украину в обозримом будущем, Альянс не может публично об этом заявить, потому что это было обещано на саммите в Бухаресте в 2008 году, говорит Фридман. Кроме того, если сказать об этом сейчас, это будет выглядеть как результат давления России.

"Чем сильнее Россия давит на эту тему, тем сложнее для НАТО сказать, что они не собираются принимать Украину", - добавил специалист.

Реальные последствия встреч в Женеве и Брюсселе станут понятны на следующей неделе, добавляет Майкл Кофман. МИД РФ сообщал, что ожидает получить от Вашингтона формальный ответ на поднятые на переговорах проблемы. Но в госдепартаменте пока не подтвердили, что собираются давать такой ответ.

"Давайте подождем до следующей недели, когда Россия ожидает получить ответ на свои требования. И отсутствие ответа тоже будет формой ответа", - сказал Кофман.

Российские же эксперты расходятся в оценке полезности этих переговоров, но тоже считают их основной чертой неготовность Москвы к каким-либо уступкам, которая ставит под сомнение дальнейший переговорный процесс.

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