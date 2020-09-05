Ольга Ковалькова (вторая справа) покинула Беларусь / фото TUT.by

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Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря совета Антона Родненкова.

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Антон Родненков.

Позже отъезд Ковальковой прокомментировал Госпогранкомитет Беларуси:

"5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением «Гродно-Варшава» и проследовала на территорию Польши".

Задержание Ковальковой и административный арест

  • Ольга Ковалькова, экс-доверенное лицо Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку.
  • 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля «Планета» 23 августа. Она вину не признала.
  • Как Ольгу отпустили до окончания срока ареста, пока неизвестно.
  • Ранее в Польшу уехал экс-министр культуры и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, который также входит в президиум КС.

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Автор: Андрей Василюк