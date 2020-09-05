Ольга Ковалькова была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода в Минске, после чего арестована на 10 суток.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова уехала в польскую столицу Варшаву.

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Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря совета Антона Родненкова.

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Антон Родненков.

Позже отъезд Ковальковой прокомментировал Госпогранкомитет Беларуси:

"5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением «Гродно-Варшава» и проследовала на территорию Польши".

Задержание Ковальковой и административный арест

Ольга Ковалькова, экс-доверенное лицо Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом 24 августа у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициировали забастовку.

3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут вновь судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле отеля «Планета» 23 августа. Она вину не признала.

Как Ольгу отпустили до окончания срока ареста, пока неизвестно.

Ранее в Польшу уехал экс-министр культуры и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, который также входит в президиум КС.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Андрей Василюк