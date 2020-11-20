Олег Жданов

Аналитики Atlantic Council отмечают, что американский переходной период может принести определенные угрозы для Украины. Дональд Трамп еще два месяца будет оставаться президентом США, что даст российскому президенту Владимиру Путину окно возможностей, чтобы усилить конфликт на Донбассе и изменить ситуацию в свою пользу.

Россия действительно может использовать период, пока Штаты заняты своими внутренними делами, как окно Овертона для решения своих проблем. Ведь суть войны на Донбассе состоит не в том, чтобы захватить территории, а в том, чтобы сохранить Украину в политической орбите Кремля, оставив ее сателлитом «великой Российской империи».

Россия сейчас и пытается создать некоторую эскалацию на фронте

Потому Россия сейчас и пытается создать некоторую эскалацию на фронте (на существенную она сейчас не способна). Мы уже видим, что количество обстрелов увеличивается, в результате чего снова есть и убитые, и раненные. Тишина, которая сохранялась с лета, потихоньку уходит.

С политической точки зрения, Россия обложила Украину со всех сторон. В итоге, для нас сложился классический цугцванг, когда каждый последующий шаг заведомо невыгодный и неправильный. И единственное «окно», которое нам оставляет Москва – это стопроцентное выполнение Минских договоренностей, что полностью устраивает Российскую Федерацию.

Кроме того, обратите внимание на то, как сильно раскачивают ситуацию внутри Украины. Если президент Зеленский будет вынужден решиться на досрочные парламентские выборы, то, с одной стороны, он потеряет большинство в Верховной Раде, а с другой – в парламент в большом количестве пройдет российское лобби. Ситуация очень серьезная…

На праздновании Дня независимости Украины в конце своей торжественной речи Зеленский произнес очень точную фразу: «Главное – не потерять суверенитет». Эти слова дают надежду на то, что у президента есть понимание того, что мы ведем крайне опасные игрища, на грани фола, своими «плясками» вокруг Донбасса и урегулирования конфликта.

Но у Украины – «семь нянек», не только США

Путин – стратег (как бы мы ни относились к нему, но врага нужно уважать), и за 20 лет пребывания у власти он «зубы съел» на решении таких конфликтных ситуаций и плетении интриг. Потому просто «смотреть ему в глаза и увидеть в них мир», надеяться, что завтра он нам уступит, смысла нет – это не сработает. Украинской власти, в первую очередь, нужно осознать суть этой войны, ее цель. А она состоит не в захвате территорий, а в установлении политического господства. Единственное, что сейчас спасает Украину – это то, что внешние игроки не заинтересованы в расширении влияния Российской Федерации в сторону Евросоюза. Раньше граница НАТО и Варшавского договора проходила по границе ГДР и ФРГ, а сегодня эта граница проходит по границе России и Украины. И на Западе не хотят, чтобы эта граница сдвинулась и стала проходить по границе Польши и Украины.

В любом случае, двумя-тремя месяцами период, когда США будут заняты своими внутренними вопросами, связанными с передачей власти, не ограничится. То есть у Путина возможность переиграть ситуацию с Украиной в свою пользу будет сохраняться дольше. Думаю, речь идет, как минимум, о полугоде, потому что США – как огромный авианосец, который не может быстро развернуться на 180 градусов. Ему нужно сделать очень большой радиус поворота медленно и аккуратно.

Но у Украины – «семь нянек», не только США. Это в какой-то мере нас и спасает (хоть мы в итоге и «без глаза»). У нас есть Великобритания, которая сегодня вообще стала лидером в плане влияния на нашу страну. У нас есть Турция, которая очень заинтересована договариваться не с Путиным, а решать свои вопросы в Украине, то есть напрямую между Анкарой и Киевом (прежде всего, с Крымом, который рискует стать турецким анклавом на территории Украины). И, в любом случае, наличие этих «семи нянек» пока что является гарантией того, что Путин сейчас не станет действовать быстро и внезапно, сказав, что будет так, как хочет он. Если он попытается так поступить, то из-за спины Украины тут же выглянут «уши» (британские и турецкие), которые скажут России: «Подождите, Украина – это вроде как наша зона влияния, а не Москвы. Потому мы и будем решать, как будет поступать Украина».

Это – наша гарантия. Потому что, действительно, пока Соединенные Штаты развернутся, пока соберутся в кучу, пока решат внутренние проблемы, пока пройдут все назначения и реорганизация администрации президента, им будет не до нас. И хорошо, что у нас хватает «рулевых». Конечно, жаль, что возле нашего «руля» стоят все, кроме нас. Стратегически – это к несчастью, но тактически (в подобных эпизодах, как сейчас) – к счастью.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса

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