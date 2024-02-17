В прошлом году Париж оказал помощь на 2,1 млрд евро.

Франция планирует в течение текущего года предоставить Украине до 3 миллиардов евро на помощь. Об этом говорится в тексте Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией, которые в Париже подписали президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

"Франция предоставила Украине военную помощь на общую сумму 1,7 миллиардов евро в 2022 году и 2,1 миллиардов евро в 2023 году. В 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи", - отмечается в тексте соглашения.

В то же время, сказано, что Украина и Франция стремятся, чтобы "военный потенциал Украины был на таком уровне, который будет гарантировать в случае внешней военной агрессии против Франции способность Украины оказать эффективную военную помощь".

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В этой связи, условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками. "Французский участник будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия этого соглашения", - говорится в документе.

Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где подписал с французским лидером Макроном соглашение о гарантиях безопасности.

Согласно тексту сделки, Франция планирует обеспечить способность украинских Сил безопасности и обороны полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ с 1991 года. Она действует в течение десяти лет.

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