Столтенберг отметил, что теперь у ЕС и НАТО нет другого выбора, чем заботиться о безопасности путем инвестиций в оборону и поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сожалеет, что России удалось избежать ответственности после оккупации части Грузии и украинского Крыма. Как сообщает Радио Свобода, об этом он сказал, выступая на комитете Европарламента по вопросам обороны и иностранных дел.

"Была Грузия в 2008, был Крым в 2014, а затем полномасштабное вторжение в 2022 году. Россия смогла избежать ответственности, и я сожалею об этом", – отметил Столтенберг.

Теперь, по его словам, у ЕС и НАТО нет другого выбора, чем заботиться о безопасности путем инвестиций в оборону и поддержки Украины.

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"Потому что если Путин выиграет в Украине, это будет трагедией для украинцев, но это так же опасно для нас, потому что это будет знаком для авторитарных лидеров, что с помощью военной силы можно сделать, что хочешь", – сказал генсек.

Он также вновь подчеркнул, что вторжение России в Украину не было спровоцированным со стороны стран НАТО, и отметил, что РФ угрожала вторжением в Украину, требуя подписать договор, согласно которому Альянс не имел бы право больше принимать ни одну страну.

"Россия решила контролировать соседей, распределить сферы интересов. И говорит, что это было провокацией, если какая-то страна решала присоединиться к НАТО. Это не провокация, а демократическое суверенное право каждого государства выбрать свой путь", – заявил Столтенберг.

Оккупация части Грузии и Крыма Россией - что надо знать

В августе 2008 года российские войска ворвались на территорию Грузии под предлогом защиты самопровозглашенной Южной Осетии. Война продолжалась в течение пяти дней и унесла сотни жизней.

Результатом стало признание Россией "независимости" сепаратистских регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии. В обоих регионах есть российские войска и базы. Тбилиси и страны Запада считают эти территории оккупированными регионами Грузии.

16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе был проведен так называемый "референдум" о статусе полуострова. По его якобы результатам, Россия незаконно аннексировала Крым. В его проведении участвовали российские военные, происходило задержание и похищение проукраинских активистов.

Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов голосования на "референдуме".

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